Amazfit Balance: tanta tecnologia sempre al polso in offerta ad un prezzo wow

L’Amazfit Balance, un dispositivo completo per monitorare salute, sonno e attività sportive, è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 139,90€, grazie ad uno sconto significativo. Grazie alle sue funzionalità avanzate, questo smartwatch è l’ideale per chi cerca uno strumento affidabile e moderno per mantenersi in forma e organizzare le proprie giornate. Non lasciarti sfuggire questa offerta!

L’Amazfit Balance è dotato di un display AMOLED da 46 mm con colori vivaci e un’interfaccia intuitiva. Con oltre 150 modalità sportive, è in grado di tracciare ogni attività fisica, dallo yoga al nuoto, grazie alla sua resistenza all’acqua 5 ATM. Integra anche un AI Fitness Coach, che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi con piani di allenamento personalizzati.

La batteria a lunga durata è fenomenale: fino a 14 giorni di autonomia con una singola carica, rendendolo perfetto per l’uso quotidiano e intensivo. Inoltre, offre pagamenti NFC, permettendoti di pagare direttamente dal polso senza dover utilizzare lo smartphone o il portafoglio.

Il monitoraggio avanzato della salute include il controllo del sonno, della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e dello stress, offrendo una visione completa del tuo benessere. Grazie al GPS integrato, puoi monitorare con precisione percorsi e distanze durante le attività outdoor. La connettività Bluetooth consente anche di effettuare chiamate direttamente dal dispositivo, compatibile con Android e iPhone. Non perdere questa occasione: acquistalo subito per averlo ad un prezzo che non conosce rivali!