Amazfit annuncia una partnership con il recordman mondiale Kelvin Kiptum

Amazfit, leader globale nel settore degli smart wearables e parte di Zepp Health, ha ufficialmente annunciato una significativa collaborazione con Kelvin Kiptum, attuale detentore del record mondiale nella maratona maschile. L’atleta, unico al mondo ad aver completato una maratona in meno di due ore e un minuto, diventa ambasciatore del marchio e utilizzerà le avanzate tecnologie Amazfit per gestire il suo allenamento e ottimizzare il recupero. Questa partnership segna un passo avanti nell’impegno di Amazfit nel campo della salute e del fitness, con un focus particolare sulla realizzazione di soluzioni intelligenti di healthcare fitness.

Una partnership per superare i limiti

Zepp Health ha espresso entusiasmo per questa partnership dinamica; Pengtao Yu, VP di Industrial Design, Brand & Consumer Marketing, si è detto entusiasta della collaborazione con Kelvin Kiptum e orgoglioso di sostenerne la sfida nel superare i record e ispirare persone in tutto il mondo a perseguire i propri obiettivi di salute e fitness.

Il recente risultato di Kelvin Kiptum nella maratona di Chicago, con un notevole tempo di 2:00:35, ha posto le basi per questa straordinaria collaborazione. Dopo aver trionfato nelle maratone di Valencia nel 2022 e di Londra nel 2023, l’atleta ventiquattrenne punta ora a infrangere il muro delle 2 ore il prossimo aprile a Rotterdam e a conquistare l’oro alle prossime Olimpiadi di Parigi.

Tecnologie innovative per un atleta straordinario

Per facilitare la preparazione di Kiptum, Amazfit ha fornito all’atleta il suo orologio da corsa specializzato, Amazfit Cheetah Pro. Questo dispositivo è dotato dell’antenna GPS a doppia banda circolare polarizzata MaxTrack™, che garantisce il 99,5% di precisione di un localizzatore GPS professionale. Oltre a ciò, l’innovativo Zepp Coach™, basato sull’IA, fornirà piani e consigli personalizzati per un allenamento ottimale, supportando Kiptum nei dettagli cruciali della sua preparazione.

Kelvin Kiptum ha condiviso il suo entusiasmo per la collaborazione, dichiarando: “Collaborare con Amazfit in questo viaggio straordinario è davvero entusiasmante. L’Amazfit Cheetah Pro è diventato parte integrante del mio regime di allenamento. Mentre punto a scendere sotto le 2 ore a Rotterdam e a conquistare l’oro alle Olimpiadi di Parigi, sono certo che Amazfit sarà il mio alleato ideale per superare i limiti del potenziale umano. Insieme, siamo pronti a ridefinire ciò che è possibile.”

Questa collaborazione va oltre la pista, con Kiptum che sfrutta anche l’Amazfit Helio Ring, annunciato di recente, per monitorare il suo recupero. Questo smart ring offre un’analisi approfondita della qualità del sonno, della prontezza mentale e fisica e dello stato emotivo grazie ai sensori BioTracker™ e EDA integrati.

La simbiosi tra Amazfit e Kelvin Kiptum è un simbolo dell’impegno condiviso per superare i limiti. Proprio come gli smartwatch e gli smart ring del brand sono pensati per gli atleti che vogliono superare i propri limiti con il supporto di tecnologia all’avanguardia, Kelvin Kiptum rappresenta costantemente il potenziale illimitato delle capacità umane.

Amazfit Cheetah Pro e Helio Ring: prezzo e disponibilità

Amazfit Cheetah Pro è già disponibile su Amazon e sul sito di Amazfit, oltre che nelle principali catene di elettronica, al prezzo consigliato di €299,99. Amazfit Helio Ring sarà invece disponibile in primavera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.