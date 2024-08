Amazfit Active Edge al PREZZO più BASSO di SEMPRE (-40%)

Oggi ti segnalo una promozione veramente incredibile che ti consente di metterti al polso uno smartwatch super resistente, con mega batteria e GPS integrato a un prezzo davvero vantaggioso. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Amazfit Active Edge a soli 89,90 euro, anziché 149,90 euro.

Tieni presente che, anche se potresti non visualizzarlo da mobile, sul prezzo di listino c’è uno sconto del 40% che dunque in questo momento ti permette di risparmiare la bellezza di 60 euro sul totale. Ma le occasioni non sono finite qui. Infatti se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Amazfit Active Edge: Amazon sgretola il prezzo

Non c’è che dire, Amazfit Active Edge a questa cifra è da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Si tratta di uno smartwatch dal design sportivo con cassa da 46 mm e una robustezza incredibile. Inoltre è impermeabile fino a 10 ATM, ovvero fino a 100 metri di pressione dell’acqua.

Potrai avvalerti del GPS integrato per tracciare in modo preciso i tuoi percorsi e della modalità allenamento che rileva automaticamente 25 tipi di esercizi. Inoltre gode di oltre 130 modalità sportive e possiede una super batteria in grado di durare per 16 giorni consecutivi di utilizzo tipico.

Non perdere altro tempo a leggere perché una promozione del genere scadrà in un batter d’occhio. Perciò vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Amazfit Active Edge a soli 89,90 euro, anziché 149,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.