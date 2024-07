Altro che powerbank: questa è una centrale elettrica SOLARE portatile (31€)

Quello attualmente in promo lampo su Amazon non è semplicemente di un classico powerbank: è vera e propria centrale elettrica solare portatile in grado di offrirti ore e ore di alimentazione in qualsiasi condizione. Un concentrato di tecnologia che, se sarai abbastanza veloce, potrai portare a casa a prezzo pazzesco.

Completa adesso il tuo ordine, se la disponibilità non è già finita, e accaparratelo a 31€ circa appena. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Partiamo dalla sua enorme capacità di 26800 mAh, un valore davvero impressionante per una batteria di queste dimensioni. Ciò significa che potrai ricaricare il tuo smartphone fino a 6-8 volte o il tuo tablet fino a 3 volte prima di dover ricorrere nuovamente alla ricarica. Questo la rende perfetta sia per le tue gite fuori porta che per i tuoi lunghi viaggi in campeggio, garantendoti l’autonomia di cui hai bisogno senza doverti preoccupare di restare a secco.

Ma il vero punto di forza è il suo sistema di ricarica solare. Grazie ai suoi 4 pannelli solari da ben 12W di potenza totale, potrai ricaricare la batteria semplicemente lasciandola esposta alla luce del sole. Basterà appenderla allo zaino durante le tue escursioni e la batteria si ricaricherà gradualmente, rendendoti sempre pronto per qualsiasi evenienza.

Inoltre, offre anche una ricarica rapida via cavo USB-C, in grado di portare il tuo dispositivo dallo 0 all’80% in soli 30 minuti. E con le sue 3 uscite USB (2 USB-A e 1 USB-C), potrai condividere la carica con i tuoi amici e familiari.

Come se non bastasse, questo gioiellino incorpora anche una pratica torcia a 4 modalità (standard, forte, SOS e strobo) che può tornare utilissima durante le tue attività all’aperto, dal campeggio all’escursionismo. E grazie al suo design compatto e pieghevole, potrai facilmente infilarlo nello zaino senza appesantire il tuo carico.

Infine, non bisogna sottovalutare l’aspetto della sicurezza e della durabilità. Questo dispositivo è dotato di tecnologie all’avanguardia per proteggere sia i tuoi dispositivi che se stesso da sovraccarichi, sbalzi di corrente, surriscaldamento e cortocircuiti. Il corpo in materiale di qualità, inoltre, gli garantisce una lunga vita di utilizzo.

Insomma, questo prodotto è molto più di un semplice powerbank: è una centrale elettrica solare completa, compatta e affidabile, in grado di assicurarti ore e ore di alimentazione durante le tue avventure all’aria aperta. E tutto questo a soli 31€, un prezzo davvero imbattibile per le sue straordinarie prestazioni.

Completa al volo il tuo ordine su Amazon per approfittare dell’offerta lampo, se la disponibilità non è già finita. Sii veloce però: restano pochi pezzi ancora a disposizione.