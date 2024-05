Altro che Parkside: trapano wireless 38€ su Amazon con accessori e custodia

Per chi è appassionato di bricolage e cerca uno strumento affidabile e potente per realizzare i propri progetti in casa e in giardino, questo ottimo trapano avvitatore wireless è la scelta ideale. In gran sconto su Amazon, con questo rapporto qualità/prezzo nemmeno gli ottimi prodotti Parkside possono competere. Infatti completando al volo il tuo ordine puoi prenderlo a 38,59€ appena con una marea di accessori e custodia. Arriva in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Dotato di un motore elettrico ad alte prestazioni, è in grado di erogare una coppia massima di 45Nm, sufficiente per affrontare le più impegnative attività di perforazione e avvitatura. Grazie alle sue due velocità di funzionamento (0-400 giri/min e 0-1400 giri/min), è in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza, dalle più delicate alle più gravose.

Il sistema di regolazione della coppia a 25+1 impostazioni consente un perfetto controllo durante l’avvitatura, evitando il rischio di danneggiare le viti o i materiali. Inoltre, il mandrino senza chiave da 3/8″ (10mm) permette una rapida e semplice sostituzione degli accessori, garantendo una maggiore efficienza e produttività.

Grazie al suo design ergonomico, è estremamente confortevole da impugnare e maneggiare, anche durante lunghe sessioni di lavoro. Il suo peso ridotto di soli 1,65 kg e la comoda impugnatura ne favoriscono l’utilizzo anche con una sola mano, riducendo al minimo il rischio di affaticamento. La luce LED integrata, inoltre, offre una preziosa illuminazione in ambienti bui o ristretti, aumentando la sicurezza durante l’uso.

Alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1500 mAh, ti offre una lunga autonomia e una potenza costante, consentendo di portare a termine anche i lavori più impegnativi senza interruzioni. La ricarica rapida, inoltre, permette di avere sempre lo strumento pronto all’uso.

Oltre all’utensile, il set include 29 accessori tra cui punte, inserti a taglio e a croce, prolunghe e adattatori, che permettono di affrontare una vasta gamma di applicazioni, dalla decorazione all’assemblaggio di mobili, dalla perforazione al giardinaggio.

Non perdere l’opportunità del momento e porta adesso a casa questo eccezionale trapano wireless a 38,59€ soltanto da Amazon. Completa adesso il tuo ordine per approfittarne e riceverlo in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Non perdere tempo prezioso: la promo è limitata, così come anche le scorte.