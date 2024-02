Altro che Lidl Parkside: 39€ per il trapano avvitatore a PERCUSSIONE (-40%)

Se il trapano avvitatore di Lidl Parkiside che desideravi stenta ad andare in sconto, non temere, c’è Amazon con le sue promozioni continue. Questo eccellente modello wireless a percussione, potente e ben accessoriato, lo prendi a 39€ circa appena grazie allo sconto a tempo del 40%: attiva il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Questo sensazionale utensile funziona tramite batteria ricaricabile, inclusa in confezione, e ti permetterà di completare tutte le tue operazioni di fai da te senza il vincolo dei cavi. Come anticipato, si tratta di un modello 3 in 1: fora, funziona come avvitatore e fora a percussione.

Un prodotto pazzesco, con una coppia massima da 42Nm, doppia velocità e 25 posizioni di lavoro. Un aiuto prezioso per il tuo lavoro, che per di più arriva con in dotazione una marea di accessori per iniziare subito a sperimentare il suo potenziale. Non perdere l’occasione di concludere uno spettacolare affare su Amazon: non serve aspettare che torni in offerta quello di Lidl Parkside.

Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti questo trapano avvitatore wireless a percussione a 39€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitatissima.