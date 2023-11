Altro che Black Friday: eBay SVENDE Redmi Note 12 Pro 5G a -216€

Solo su eBay hai la possibilità di acquistare l’ottimo mediogamma Android di punta Redmi Note 12 Pro 5G a un prezzo assolutamente scioccante. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 43%, lo smartphone del colosso cinese può essere tuo a un prezzo impossibile da ignorare; inoltre, se fai in fretta e non ti fai scappare lo sconto supplementare, utilizzando il codice coupon “NOVEDAYS” risparmi ulteriori 42,41 euro e fai crollare il prezzo finale ad appena 240€.

Insomma, al prezzo di un comune smartphone di fascia medio-bassa, hai a portata di mano un terminale Android che non ha assolutamente nulla da invidiare ai più blasonati top di gamma del momento.

Redmi Note 12 Pro 5G è in caduta libera su eBay: prezzo super conveniente a 240 euro

Redmi Note 12 Pro 5G è pronto a sorprenderti con un fantastico pannello AMOLED super smooth a 120Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi sempre ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano trova posto un potentissimo processore octa core MediaTek con un velocissimo modem 5G.

Come se non bastasse, lo smartphone a marchio Redmi monta anche una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP per foto e video spettacolari.

Con uno sconto immediato di ben 216 euro su eBay a cui si aggiunge un ulteriore sconto di 42,41 euro con il codice coupon “NOVEDAYS”, il mediogamma di Redmi può essere tuo spendendo appena 240 euro; fatti furbo e mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

