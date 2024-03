Altoparlante Bluetooth Sony: 4 colorazioni e due promozioni PAZZESCHE

Gli altoparlanti Bluetooth sono ormai diventati un oggetto indispensabile sia per la casa che per i lunghi e brevi viaggi. In alcuni casi diventano dei veri e propri oggetti di arredamento grazie alla loro eleganza e stile. Oggi vi proponiamo un modello molto elegante, potente e a un prezzo eccezionale grazie a una promozione di Amazon. Stiamo parlando dello splendido speaker Sony SRS-XB100 il cui prezzo di listino di 64,90 euro scende fino a 35,99 euro per le colorazioni Blu e Arancione e fino a 38,99 euro per le colorazioni Grigio e Nero

Altoparlante Bluetooth Sony SRS-XB100: alta qualità del suono ovunque voi vogliate

Questo piccolo speaker produce un suono ampio: il Sound Diffusion Processor diffonde il suono in tutte le direzioni mentre il Passive Radiator e lo speaker full range esaltano le basse frequenze per offrire bassi profondi. Lo speaker Sony è leggero e super compatto, potete portarlo ovunque grazie anche al cinturino. La durata della batteria è incredibile, con un’autonomia di ben 16 ore con un comodo indicatore di stato della batteria. La ricarica rapida, invece, è possibile grazie al cavo USB-C.

Lo speaker Sony SRS-XB100 presenta anche un grado di protezione IP67 per una resistenza all’acqua e alla polvere. Ha anche un nuovo rivestimento UV per durare sotto il sole splendente per essere portato ovunque. Infine, con la tecnologia Echo Canceling, potrete godere di una migliore qualità delle chiamate così che due persone possano parlare contemporaneamente senza tagli o interruzioni.

Cosa state aspettando? Questo fantastico device può essere vostro al prezzo di 35,99 euro o 38,99 euro in base alla colorazione che più preferite. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.