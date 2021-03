Sei in cerca di un altoparlante Bluetooth? Oggi è in offerta su Amazon il dispositivo EasyAcc grazie a un codice sconto. Con un prezzo di listino di 49,99€, i suo prezzo finale scende a ben 29,99€ rendendolo un affare. Spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

EasyAcc: l’altoparlante Bluetooth da portare in giro

Con un design reso particolare e moderno al contempo, EasyAcc è l’altoparlante adatto alle feste e all’essere trasportato ovunque si vada. Disponibile nella sua colorazione Blue, non passa inosservato.

Grazie al suo impianto a doppio stereo da 10 W, il suono erogato risulta di qualità ottima oltre a essere potente e chiaro. Raggiunge fino ai 90 dB.

Degno di nota è il suo essere impermeabile: la certificazione IPX7 ti consente di poterlo utilizzare in ambienti difficili come bagni, piscine e spiagge senza alcun problema.

Attraverso la connessione TWS, poi, la connettività è assicurata con qualunque dispositivo tu abbia. Abbinata al Bluetooth 4.2 riesce a garantire una connessione stabile anche a dieci metri di distanza. È possibile connettere il dispositivo anche fisicamente per mezzo degli ingressi USB, AUX e RCA.

Ciò che rende questo altoparlante unico, in ogni caso, è la batteria da 5000mAh che garantisce una riproduzione continua di ben 10 ore di contenuti musicali.

Puoi acquistare l’altoparlante Bluetooth EasyAcc a soli 29,99€ su Amazon collegandoti a questo indirizzo. Per ottenere l’extra sconto aggiungi il prodotto al carrello e in fase di checkout utilizza il codice sconto 9XKH2BW4. Acquistalo oggi e ricevilo in poco tempo grazie alle spedizioni Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

