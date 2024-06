Allenati divertendoti col BUNDLE Nintendo Switch Sports a soli 259€!

È arrivata l’offerta perfetta per tutta la famiglia! Il bundle contenente una console Nintendo Switch, con il gioco Switch Sports e la fascia per gamba, è ora proposta a un prezzone su eBay: solo 259,99€, anziché i classici 299,98€!

Tutte le caratteristiche del bundle Nintendo Switch Sports

Partiamo dalla protagonista del bundle: la Nintendo Switch che, grazie alla sua versatilità, ti permette di giocare in modalità TV, da tavolo o portatile. Accompagnano la console i celebri Joy-Con in colorazione rosso e blu neon, i quali possono essere utilizzati in diverse configurazioni, sia da soli che con gli amici, per un’esperienza di gioco condivisa e interattiva.

E con Nintendo Switch Sports, preinstallato sulla console, potrai sfidare i tuoi amici in una varietà di sport come pallavolo, badminton, bowling, calcio, chanbara, tennis e golf. Utilizzando i Joy-Con, ti dovrai muovere fisicamente, portando le sfide direttamente nel tuo salotto.

Ovviamente, l’alimentatore e il cavo HDMI inclusi ti permettono di ricaricare la console e collegarla alla TV. Ma la vera chicca è la fascia per la gamba, un accessorio essenziale per godere appieno del titolo, soprattutto nei giochi di calcio e badminton, dove ogni movimento conta.

Un altro vantaggio del bundle è il codice per un abbonamento Nintendo Switch Online individuale di tre mesi, che ti permette di accedere al multiplayer online, giocare con gli amici e sfruttare le esclusive funzioni di Switch Online.

Che sia un regalo per i più piccoli o un modo per iniziare a fare attività fisica divertendosi, il bundle Nintendo Switch Sports ad appena 259,99€ è davvero imperdibile per chiunque!