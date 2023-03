Allarme Stalkerware: casi aumentati del 239% negli ultimi 3 anni

Il pericolo di avere a che fare con stalkware sul proprio smartphone è aumentato del 239% negli ultimi 3 anni, secondo i dati raccolti dal celebre antivirus Avast.

Stiamo parlando di una categoria di malware che mirano a monitorare la vittima, sia individuando come usa il proprio smartphone, sia tracciando i suoi movimenti.

Attraverso stalkware è possibile, tra le altre cose, spiare i messaggi e i registri delle telefonate, oltre a controllare la cronologia dei siti visitati e ad effettuare dei veri e propri screenshot dello schermo del dispositivo infettato.

A tal proposito si è espresso anche il Threat Operations Analyst di Avast, ovvero Jakub Vavra che ha affermato come “lo stalkerware viene spesso installato segretamente sui telefoni cellulari da coniugi violenti, ex partner, cosiddetti amici o genitori preoccupati, e ha la capacità di infliggere gravi danni psicologici alle vittime“.

Casi Stalkerware in crescita: come arginare questo fenomeno?

A destare sorpresa, sempre secondo la recente ricerca, vi è il fatto che a tale scopo non vengono utilizzati solo software specifici.

Strumenti per monitorare i bambini o tracker per individuare dispositivi rubati o smarriti, vengono sempre più spesso modificati a dovere per diventare strumenti nei mani di stalker.

Per evitare, per quanto possibile, l’utilizzo di stalkerware è necessario dunque tenere sempre alta l’attenzione. In molti casi poi, l’adozione di un antivirus all’altezza della situazione può fornire una solida base di sicurezza per la potenziale vittima.

Avast Premium Security, per esempio, si rivela uno strumento tanto efficace sui PC desktop quanto su iPhone e smartphone Android. Questo strumento va oltre al classico antivirus, offrendo anche protezione lato privacy e dati personali.

In tal senso poi, è possibile usufruire di funzioni apposite che permettono anche di effettuare acquisti online e transazioni bancarie tramite dispositivo mobile senza correre alcun tipo di rischio.

Non solo: grazie all’attuale promozione, Avast Premium Security risulta anche molto conveniente.

Grazie allo sconto del 44% è infatti possibile ottenere protezione totale su 10 dispositivi spendendo solo 49,99 euro all’anno (invece di 93,99).

Una soluzione ideale dunque, sia per proteggere smartphone/iPhone da stalkerware, sia per incrementare considerevolmente la propria sicurezza digitale a 360 gradi.

