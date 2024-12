Allarme sicurezza: anche i Pannelli Solari possono essere hackerati

Una recente scoperta ha messo in allarme tutta Europa. In pericolo c’è la sicurezza di molti utenti perché hacker esperti potrebbero sfruttare i pannelli solari per diffondere le più disparate minacce. Ad averlo dimostrato è un consulente di cybersicurezza greco, Vangelis Stykas, che è riuscito ad accedere a una quantità di energia superiore a quella dell’intero sistema elettrico tedesco.

Stykas ha condotto il suo esperimento all’interno della sua abitazione a Salonicco, utilizzando un semplicissimo laptop e uno smartphone. Riuscendo a bypassare i firewall di pannelli solari in tutto il mondo, ha evidenziato una grave falla di sicurezza che ha gettato tutto il mondo nella preoccupazione.

Le implicazioni sulla sicurezza se i pannelli solari venissero hackerati

Questa scoperta ha messo in luce una serie di implicazioni e preoccupazioni sulla sicurezza della rete elettrica europea se i pannelli solari venissero hackerati:

vulnerabilità diffusa : con l’aumento dell’adozione di pannelli solari domestici, la superficie di attacco per potenziali criminali si espande notevolmente, rendendo quindi la minaccia molto più grande di quella che potrebbe apparentemente sembrare;

: con l’aumento dell’adozione di pannelli solari domestici, la superficie di attacco per potenziali criminali si espande notevolmente, rendendo quindi la minaccia molto più grande di quella che potrebbe apparentemente sembrare; facilità di esecuzione : il fatto che l’attacco possa essere condotto con strumenti comuni, come un semplicissimo laptop e un comunissimo smartphone, rende questa minaccia ancora più concreta e allarmante, tenendo anche conto che la spesa per questo attacco è quasi inesistente;

: il fatto che l’attacco possa essere condotto con strumenti comuni, come un semplicissimo laptop e un comunissimo smartphone, rende questa minaccia ancora più concreta e allarmante, tenendo anche conto che la spesa per questo attacco è quasi inesistente; potenziale impatto: l’accesso a una quantità di energia paragonabile a quella dell’intero sistema elettrico di una nazione potrebbe causare blackout su larga scala e danni significativi alle infrastrutture.

Cosa emerge da questa scoperta

Il fatto che i pannelli solari possano essere hackerati con una certa “semplicità” fa emergere la necessità di:

rafforzare i sistemi di sicurezza dei pannelli solari e dei sistemi che gestiscono l’energia domestica;

dei pannelli solari e dei sistemi che gestiscono l’energia domestica; implementare protocolli di cybersecurity più robusti nella rete elettrica europea;

più robusti nella rete elettrica europea; sensibilizzare i proprietari di impianti solari sui rischi e sulle best practice da adottare.

In conclusione, la transizione verso le energie rinnovabili, pur essendo fondamentale, deve essere accompagnata da un’adeguata attenzione alla cybersicurezza. Questo garantirebbe la stabilità e l’affidabilità della rete elettrica europea e non porterebbe con sé i rischi di scelte troppo azzardate o anticipate rispetto a quanto invece sarebbe necessario attuare.