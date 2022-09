Allarme per la casa SENZA FILI, il kit completo a 50€ (anche Alexa)

Ora che la stagione invernale sta arrivando e le giornate si fanno corte e il tuo tempo fuori casa, purtroppo, si allunga avere una certezza in più non è mai negativo. Con un sistema di allarme per la casa metti tutto al sicuro in una mossa. Soprattutto se ti affidi a questo kit sensazionale che costa pochissimo ma è eccezionale.

Conta che ha tutto al suo interno per non farti mancare nulla, non ha bisogno di fili e funziona anche con gli assistenti vocali. Approfitta del ribasso del 19% per portarlo a casa con soli 55€ e non avere pensieri. Completa ora l’acquisto su Amazon.

Delle spedizioni non ti preoccupare, con Prime attivo sul tuo account sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Allarme per la casa: un acquisto per mettere tutto al sicuro

Un kit completo di tutto: abiti al pian terreno? Allora questo è proprio quello che ti serve. Si installa letteralmente in due secondi visto e considerato che puoi farlo anche da solo: niente specialisti e niente pagamento di uscite.

Conta che in confezione trovi:

5 sensori da abbinare a porte o finestre;

da abbinare a porte o finestre; mini stazione base;

base; due telecomandi.

La mini stazione la metti dove vuoi, semplicissima e di piccole dimensioni non occupa spazio in nessuna stanza. Grazie al modulo WiFi di cui è dotata non hai bisogno di alcun collegamento aggiuntivo se non quello a una presa di corrente per alimentarla.

Ti dico fin da subito che il kit arriva già collegato, il che significa che non devi fare alcun abbinamento. Nel caso tu volessi aggiungere sensori, in totale ne puoi avere 20, l’operazione richiede appena un secondo.

I telecomandi sono comodissimi dal momento che ti consentono di gestire l’intera apparecchiatura da lontano per evitare che l’allarme suoni quando, ad esempio, rientri in casa.

Per il massimo della comodità, l’intero sistema è compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa il tuo allarme per la casa a soli 55€, non potrai pentirti di questo sconto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.