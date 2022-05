Allarme insetti? Questa lampada antizanzara elettrica è scontata del 15%

Possiamo dirlo, è ufficialmente arrivata la primavera e con le belle giornate sono arrivati anche insetti e zanzare a tormentare le tue giornate e il tuo sonno. Trovare dei prodotti giusti che riescano a risolvere il problema è fondamentale, per questo abbiamo pensato di consigliarti questa comoda e conveniente lampada antizanzare elettrica. Si tratta di un articolo ideale per sbarazzarsi rapidamente di zanzare e mosche, semplicemente posizionandolo in un angolo della tua stanza. Al momento, potrai acquistarla al costo di 22,09€ invece di 25,99€.

Per sfruttarla al meglio, vi basterà posare la lampada in un luogo buio o debolmente illuminato, in modo a attrarre zanzare, falene e mosche grazie alla luce UV a 360 °. Ovviamente è costituita da materiali sicuri e durevoli, ti assicura zero rumori anche di notte e ti garantisce un sonno tranquillo, per questo ti consigliamo di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile.

Super efficiente e super accessoriato

Questa lampada per zanzare utilizza un sistema professionale di condotti d’aria con 30db che attira gli insetti in un’area di 2′-50 metri quadranti in pochissimo tempo ed è dotata di un cavo di ricarica USB da sfruttare facilmente con interfacce di PC, alimentatori mobili e dispositivi di ricarica auto. Dunque è l’ideale per casa, ufficio, cucina, sala da pranzo, praticamente per qualsiasi condizione poiché non solo è silenzioso ed efficace ma è anche piccolo e compatto.

Quando si utilizza lo lampada è meglio spegnere la luce o indebolirla nell’area circostante, per evitare interferenze da altre fonti di luce come lampade fluorescenti, televisori, luce fuori dalla finestra e molto altro ancora. Precisiamo che l’effetto ideale di cattura può essere ottenuto solo quando questo prodotto viene utilizzato in uno spazio chiuso. Data l’utilità dell’articolo e il prezzo assolutamente imperdibile su Amazon, ti invitiamo a portare a termine il tuo acquisto finché sei ancora in tempo e sono disponibili unità a questo prezzo.

