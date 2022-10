Alla Tech Week di eBay c'è PlayStation 5 con FIFA 23 in SCONTO: va a ruba

Alla Tech Week eBay puoi fare affari impensabili. Il più ghiotto probabilmente è proprio quello dedicato a PlayStation 5, in bundle con FIFA 23. Complici gli sconti attualmente in corso, puoi portare a casa l’edizione standard – quindi quella completa di lettore Blu-Ray – e il celeberrimo videogioco a 759,90€ invece di 819,90€. Completa l’ordine al volo per approfittarne perché è già quasi finito. Spedizioni veloci e gratis in pochissimi giorni.

PlayStation 5 con FIFA 23: ottimo prezzo Tech Week eBay

La celeberrima console, super ricercata e disponibile in quantità ridotte, non solo la trovi in pronta consegna su eBay, ma puoi anche risparmiare scegliendo il bundle con uno dei videogiochi più richiesti del momento. Arriva a casa in pochi giorni, la accendi e sei subito pronto a sfruttarne l’immenso potenziale.

Il modello in promozione alla Tech Week è quello standard, ovvero il più completo. Infatti, integra il lettore Blu-Ray, pronto a leggere i tuoi dischi. Il formato di FIFA 23 che arriva a casa è quello digitale: ottieni il tuo codice e dovrai semplicemente scaricarlo sulla tua nuova console.

Non perdere la ghiotta occasione del momento e fai un incredibile affare su eBay. Completa l’ordine molto rapidamente per accaparrarti la tua PlayStation 5 in bundle con FIFA 23 a 759,90€ invece di 819,90€. La ricevi a casa con spedizioni veloci e gratuite, garantite in una manciata di giorni. Sii rapido però: complice lo sconto, è già quasi finito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.