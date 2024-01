Alimentatore originale Apple 20W con porta USB-C a soli 20€ da Unieuro

Altra interessante offerta in casa Unieuro, pescata direttamente nella sezione Solo Online. L’alimentatore originale Apple da 20W, con porta USB-C, è in vendita a soli 20 euro, per effetto del 20% di sconto sul prezzo consigliato (pari a 25 euro). Si tratta anche del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (quello precedente era 22,39 euro). Ecco il link all’offerta.

Il caricatore originale Apple USB-C da 20W offre una ricarica rapida sempre disponibile, sia in casa, che in ufficio o durante un viaggio. Grazie a questo alimentatore, è possibile ottenere una carica del 50% della batteria in appena 30 minuti.

Alimentatore originale Apple da 20W in sconto del 20% sul sito di Unieuro

Con l’alimentatore USB-C Apple da 20W guadagni un accessorio essenziale se hai da poco costruito il tuo personale ecosistema firmato dalla casa di Cupertino. Oltre infatti che con l’iPhone, si può usare anche per ricaricare iPad Pro e iPad Air.

Per quanto riguarda gli iPhone, è compatibile con iPhone 8 e versioni successive. Allo stesso modo offre piena compatibilità con gli iPad e con qualsiasi altro dispositivo dotato di tecnologia USB-C.

Da Unieuro è in vendita il modello bianco. Tutti gli utenti possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite, in alternativa è possibile anche richiedere il ritiro gratuito nel punto vendita Unieuro più vicino alla propria abitazione.

L’alimentatore originale Apple da 20W con porta USB-C è in offerta a soli 20 euro su amazon.it. La promozione Solo Online di questa settimana scade il prossimo 21 gennaio, mentre la consegna a domicilio è stimata nella seconda parte di questa settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.