ALEXA ECHO POP: Il compagno intelligente in OFFERTA, suono incredibile

Per mettere un assistente vocale in casa non devi spendere un rene. Il periodo di Natale ti regala vere e proprie occasioni da non perdere e quella su Echo POP è proprio l’affare del weekend. Perfetto anche come regalo da mettere sotto l’albero, questo prodotto è compatto ma soddisfa ogni esigenza.

Con lo sconto in corso su Amazon pari al 64% ti conviene collegarti al volo. Aggiungilo al carrello e portalo a casa a soli 19,99€ per spendere poco ma ricevere Amazon Alexa completa di ogni particolare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo POP: un assistente che diventa stiloso

Non solo è un piccoletto che si fa mettere praticamente ovunque ma Echo Pop è anche un prodotto di cui non fare a meno in nessun caso. Se vuoi aggiungere alle tue mure domestiche un assistente del calibro di Amazon Alexa, allora è proprio quello che fa al caso tuo. Pensa che sta bene in camera da letto, in salotto e persino in cucina. È colorato e con la sua inclinazione indirizza il suono nella tua direzione senza se e senza ma.

Con un comando vocale richiami l’attenzione di Alexa che ti offre tutto quello di cui hai bisogno come:

informazioni;

gestione dei dispositivi collegati;

sveglie, timer, promemoria, liste;

timer, liste; riproduzione di musica, audiolibri, podcast;

audiolibri, podcast; chiamate con amici e familiari;

con amici e familiari; skills personalizzate.

Con Bluetooth integrato, puoi collegarlo a soundbar così come a smartphone e computer e tanto altro per usarlo anche come altoparlante.

Insomma, di possibilità ne hai. Per non sprecare questa occasione collegati subito su Amazon dove clicchi al volo e acquisti il tuo Echo Pop a soli 19,99€ con sconto del 64%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.