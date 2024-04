Alexa, Echo Dot è in promozione: acquistalo ora con sconto del 12%

Rendi casa smart con un solo acquisto. Non un assistente qualunque ma Amazon Alexa che ti aiuta in tutto ciò che hai bisogno durante la tua giornata. Musica, informazioni, gestione dei dispositivi e tanto altro ancora. Tutto possibile con Echo Dot di 5ª generazione che sta bene in salotto così come in camera da letto.

Non te ne privare, portalo immediatamente a casa per acquistarlo con uno sconto del 12% che fa scendere il prezzo a soli 56€. Collegati ora su Amazon e completa l’acquisto con un click veloce.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Dot di 5ª generazione in promozione: tutto quello che c’è da sapere

Un assistente eccezionale contenuto in un prodotto tondo che occupa poco spazio ma sa stupirti. Con la sua cassa integrata ha una potenza eccezionale e se lo metti a prova con la tua musica preferita, beh, rimani sbalordito. Echo Dot è sicuramente il dispositivo perfetto se vuoi avere Amazon Alexa in casa senza occupare tanto spazio.

Ti basta richiamare l’attenzione dell’assistente con la tua voce per avere a disposizioni centinaia di funzioni. Chiedile informazioni, fissa sveglie o timer o promemoria, falle riprodurre audio, chiama amici e parenti oppure gestisci i dispositivi che colleghi. Ad esempio puoi connettere lampadine, termostato, sistemi di allarme, telecamere e così via.

L’audio è regolabile, ci sono i comandi fisici che ti fanno avere tutto a portata di mano e l’esperienza è personalizzabile. Attraverso l’app sullo smartphone puoi scaricare le skills che preferisci ed avere a disposizione ricettari, giochi, radio e tanto altro ancora.

Echo Dot di 5ª generazione è tutta una scoperta. Non perdere l’occasione di metterne uno in casa con lo sconto in corso su Amazon del 12%. Porta a casa il tuo a soli 56€ con un click.

