Porta Alexa in macchina con Echo Auto

Echo Auto è un dispositivo compatto e sottile progettato per portare Alexa direttamente nella tua auto, anche se il veicolo non è dotato di sistemi smart integrati. Lo colleghi allo smartphone tramite l’app Alexa in modo semplice e veloce e il gioco è fatto. Il dispositivo si fissa facilmente al cruscotto o alla bocchetta dell’aria, senza occupare spazio o intralciare la visibilità e voilà, la tua auto fa un upgrade tech in pochi secondi.

Inoltre l’ultimo modello di Echo Auto è ora in sconto su Amazon al -57% a soli 29,99 euro, invece di 69,99 euro.

Echo Auto: le caratteristiche

Echo Auto dispone di 5 microfoni integrati con tecnologia di riconoscimento vocale a lungo raggio, che permette di captare i comandi vocali anche in presenza di rumori di traffico, musica o climatizzatore in funzione. L’audio di Alexa viene riprodotto direttamente dagli altoparlanti dell’auto, collegandosi tramite cavo AUX o Bluetooth, a seconda della compatibilità dell’autoradio.

Con Echo Auto puoi anche gestire la musica da servizi come Amazon Music, Spotify, Apple Music, Deezer e stazioni radio in diretta, effettuare e ricevere chiamate in vivavoce, inviare messaggi, ascoltare podcast, notizie, audiolibri Audible e controllare dispositivi della casa intelligente collegati al sistema Alexa, come luci, termostati, elettrodomestici e sistemi di sicurezza. Inoltre, consente di impostare promemoria, aggiornare liste di cose da fare e controllare il calendario, tutto senza distogliere l’attenzione dalla guida.

Il dispositivo include anche un caricatore da auto con doppia porta USB, che permette di alimentare Echo Auto e contemporaneamente ricaricare lo smartphone. Echo Auto è compatibile con molti modelli di auto e smartphone, ma è consigliabile verificare la compatibilità prima dell’acquisto.

Il prezzo di listino è di circa 69,99 euro, lo trovi in sconto a soli 29,99 euro.