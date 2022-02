Alexa: come usarla al meglio per festeggiare San Valentino

Alexa parteciperà insieme a te al conto alla rovescia per celebrare San Valentino: chiedendo “Alexa, quanto manca a San Valentino?”, oltre al numero di giorni rimanenti prima della festa degli innamorati, riceverai riflessioni sull’amore e pratici consigli.

Festeggia San Valentino con Alexa

L'assistente vocale di Amazon potrà darti utili suggerimenti nel caso non sapessi cosa regalare alla dolce metà: basterà pronunciare “Alexa, consigliami un regalo di San Valentino” e, dopo aver risposto ad una serie di domande sulle abitudini del partner o della persona che ti piace, Alexa ti aiuterà a scegliere il dono perfetto.

Hai in programma una cena con una persona speciale? Chiedi “Alexa, dimmi le ricette di San Valentino” per trovare la giusta ispirazione in cucina. Nel caso cercassi frasi ad effetto con cui fare colpo, potrai chiedere “Alexa, parlami d’amore” per ricevere le riflessioni dell'assistente virtuale sul sentimento più nobile del mondo.

Questo San Valentino avrai anche la possibilità di sfogliare una margherita virtuale, perché Alexa potrà rispondere ai tuoi dubbi in amore. Interrogandola con “Alexa, m’ama o non m’ama?” per scoprire se il tuo amore sia corrisposto e, nel caso non lo fosse, potrai chiedere “Alexa, vuoi essere il mio Valentino?” e provare a convincerla delle tue serie intenzioni. Dovrai dimostrare di conoscerla bene: per farlo, l’assistente vocale ti sottoporrà un quiz per capire quanto tu ne sappia effettivamente lei e, solo rispondendo correttamente a tutte le domande, Alexa accetterà il tuo invito per San Valentino.