Alexa con SUPER-SCHERMO (Amazon Echo Show 15) crolla del -20%!

Echo Show 15 non è il classico altoparlante con Alexa incorporato, ma una sorta di vero e proprio televisore su cui puoi segnare tutto il tuo da fare e vedere le tue serie TV preferite, o anche i video di ricette e quant’altro! Proprio oggi, Amazon ha deciso di scontarlo del 20%. In questo modo, riuscirai a portartelo a casa per soli 239,99€!

Tutte le caratteristiche di Echo Show 15

Echo Show 15 rappresenta una svolta nel mondo della domotica, unendo le funzionalità di un display intelligente con la versatilità di una Fire TV, offrendo così un’esperienza senza precedenti. Con il suo ampio schermo Full HD da 15,6 pollici e il design elegante, può diventare il fulcro della tua domotica, permettendoti di gestire la giornata con facilità.

Potrai personalizzare il tuo hub di informazioni scegliendo tra una vasta gamma di schermate e widget per avere sempre sotto controllo calendari, promemoria, liste di cose da fare e note. Se deciderai di piazzarlo in cucina, potrai visualizzare ricette passo dopo passo, aggiungendo ingredienti alla lista della spesa e gestendo i tempi di cottura con la semplicità di un comando vocale. E come abbiamo detto in precedenza, può diventare il fulcro della tua casa smart, permettendoti di regolare luci, termostati e altro ancora con la tua voce.

Grazie alla Fire TV integrata, sarai in grado di godere di un’esperienza cinematografica di alta qualità con film, serie TV e programmi sportivi. Potrai accedere ai tuoi contenuti preferiti su Netflix, Prime Video, Disney+ e altri servizi di streaming direttamente sul tuo Echo Show 15. E con il telecomando incluso, riuscirai a controllare il tutto con facilità!

Fai tuo l’Amazon Echo Show 15 a soli 239,99€, invece dei classici 299,99€ di listino!