Alexa sul climatizzatore: basta questo accessorio per averla

Una soluzione curiosa e pratica per rendere smart il tuo climatizzatore. Si chiama Sensibo Air ed è un controller intelligente capace di trasformare il tuo condizionatore d’aria telecomandato in un sistema che ti permetta di ridurre le bollette energetiche fino al 40%. Grazie ad un coupon di 25€ da applicare prima dell’acquisto, lo paghi meno di 100€.

Come funziona Sensibo Air e perché migliora l’efficienza del tuo condizionatore

L’installazione di Sensibo Air è un procedimento semplice e sicuro: ti basta connetterti al WiFi e al bluetooth della tua casa, lanciare l’applicazione e sei già pronto a controllare il tuo o i tuoi condizionatori anche attraverso lo smartphone. L’apparecchio si collega via infrarossi, mentre puoi sfruttare anche Apple HomeKit, Siri, Google Home e Amazon Alexa per gestire le numerose funzioni a disposizione.

A quel punto sarai libero di programmare i condizionatori nel modo che preferisci: ad esempio puoi gestirli in modo che ti facciano trovare la casa ad una determinata temperatura quando torni da lavoro o da una commissione e, al contrario, spegnerli automaticamente non appena stai per uscire.

Sensibo Air è dotato infatti di una feature interna, chiamata Climate React, capace di analizzare la temperatura e l’umidità, monitorando sia gli ambienti interni ed esterni, per mantenere sempre un comfort naturale senza che l’uso del condizionatore diventi sgradevole o eccessivo sulla bolletta.

Ultime ore dunque per provare ad acquistarlo a prezzo d’occasione. Ricordati di applicare il coupon sconto che trovi sotto al costo prima di procedere all’acquisto.

