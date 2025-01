Alcuni modelli di Samsung Galaxy Watch ricevono il primo aggiornamento dell'anno

Alcuni modelli di Samsung Galaxy Watch stanno per ricevere il suo primo aggiornamento del 2025. La gamma di smartwatch ha infatti trascorso buona parte del 2024 senza alcun update, in attesa di One UI 6 Watch, rilasciato lo scorso novembre.

Il nuovo aggiornamento (R940XXU1BXL2) è in rollout in più regioni. Ufficialmente, migliora solamente la stabilità e l’affidabilità del sistema: non è presente nemmeno una nuova patch di sicurezza, ferma a ottobre 2024 con il lancio di One UI 6 Watch.

Tuttavia, alcuni utenti di Reddit hanno notato che l’ultimo aggiornamento ha anche sostituito il design del riquadro che monitora lo stress con nuovi colori e la possibilità di mostrare il livello di stress anche utilizzando la voce – anziché controllarlo sul solo quadrante.

I problemi di notifica segnalati, invece, non sembrano essere stati risolti. L’aggiornamento dovrebbe arrivare sui modelli Galaxy Watch 6 Classic, Watch 7, Watch Ultra e altri nelle prossime settimane.