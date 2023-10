Alan Wake 2 è in OFFERTA su Kinguin: preparati all'Halloween perfetto

Halloween è oggi e cosa potrebbe esserci meglio di un nuovo gioco horror per prepararti all’atmosfera da brivido di questa festività?

Ecco una proposta da non lasciarsi scappare: Alan Wake 2 è in offerta su Kinguin a soli 41 euro invece dei consueti 59. Questa è l’occasione perfetta per immergerti in una storia spaventosa e misteriosa, pronta a mettere alla prova il tuo coraggio.

Alan Wake 2 in offerta: scopri il nuovo horror Remedy

Alan Wake 2 è un’avventura horror psicologica che ti trascina in un mondo in cui il mistero e l’oscurità regnano sovrani. Ciò che inizia come un’indagine per omicidio in una tranquilla cittadina si trasforma presto in un incubo in cui nulla è ciò che sembra. La suspense è intensa, e i colpi di scena inaspettati ti terranno incollato allo schermo.

Un aspetto affascinante di Alan Wake 2 è la possibilità di giocare nei panni di due personaggi: Alan Wake e Saga Anderson. Vedrai gli eventi svolgersi da diverse prospettive, unendo le corsa tra la vita e la morte di Anderson con i disperati tentativi di Wake di riscrivere la sua realtà per sfuggire alle profondità del Luogo Oscuro.

Il gioco ti porterà a esplorare due mondi: il maestoso paesaggio di Cauldron Lake nel Pacifico nordoccidentale, le idilliache città di Bright Falls e Watery da una parte, e il paesaggio urbano da incubo del Luogo Oscuro dall’altra. Ognuno di questi mondi ha il suo ricco cast di personaggi e minacce mortali.

Nel corso della tua avventura, dovrai imparare a sopravvivere con la luce. Le risorse sono limitate, e dovrai affrontare potenti nemici soprannaturali in situazioni di combattimento ravvicinato. In questo contesto, la luce diventa la tua migliore amica. È l’arma definitiva per contrastare l’oscurità che minaccia di sopraffarti, e sarà il tuo rifugio quando tutto sembra perduto.

Intrighi sovrannaturali, suspense mozzafiato e colpi di scena che ti terranno con il fiato sospeso – tutto questo ti aspetta in Alan Wake 2. Approfitta di questa incredibile offerta su Kinguin per rendere il tuo Halloween ancora più spaventosamente divertente.