Al computer con TUTTO sotto mano: Logitech MX Master 3S (-44%)

Per avere tutto a portata di mano devi scegliere il giusto mouse. Non solo un ottimo prodotto ti permette di stare ore e ore davanti allo schermo senza problemi, ma ti mette a portata di mano, letteralmente, tutto ciò di cui hai bisogno. Un più che ottimo esempio è il Logitech MX Master 3S.

Io lo acquisterei senza problemi anche a prezzo pieno

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Logitech MX Master 3S, il mouse che non te ne fa mancare una

Tra tutte le caratteristiche che ti potrei elencare sul MX Master 3S, voglio dirti per primo che è super comodo da usare e si adatta perfettamente alla mano. Inoltre, il design è davvero elegante e la qualità dei materiali è eccellente.

Ma cosa rende questo mouse così speciale? Beh, innanzitutto è dotato di un sensore ottico laser che offre un’eccellente precisione su qualsiasi superficie. Inoltre, è possibile regolare la sensibilità del mouse tramite il software Logitech Options in base alle tue esigenze. Questa caratteristica è particolarmente utile se utilizzi il mouse per diverse operazioni al computer ed hai sempre bisogno di precisione accurata.

In secondo luogo, MX Master 3S ha davvero tanti pulsanti che puoi personalizzare. Con tanto di rotellina di scorrimento che funziona in due modalità, hai la possibilità di navigare nei documenti e nelle pagine nel web in una frazione di secondo.

Non ha fili, ma si ricarica con un semplicissimo cavo USB C, puoi usare persino quello dello smartphone. L’autonomia è di 70 giorni di utilizzo, mica male vero?



Ovviamente queste non sono le sue uniche caratteristiche, ma ti lascio scoprire qualcosa da solo. Tu, intanto, non te lo perdere.

Logitech MX Master 3S

