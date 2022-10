AirTag ORIGINALE: il prezzo precipita su Amazon, tuo a 29€

L’AirTag, l’iconico trovatutto di Apple, precipita su Amazon a prezzo spettacolare. Il momento è perfetto per accaparrartelo, senza dover scegliere alternative più economiche. Un prodotto unico nel design e nelle funzionalità, perfetto compagno per il tuo iPhone: prendilo adesso a 29€ appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

AirTag in sconto a mini prezzo su Amazon

Lo agganci alle chiavi, allo zaino, alla valigia e a qualsiasi cosa temi di perdere e – dopo un abbinamento fulmineo con il tuo iPhone – l’avrai messo al sicuro. Non solo, se lo perdi nelle vicinanze, puoi rapidamente trovarlo. Nel caso dovessi allontanati dall’oggetto, riceveresti una notifica sullo smartphone. Ancora, grazie alla compatibilità con l’applicazione “Dov’è”, hai la possibilità di conoscere in tempo reale l’ultima posizione nota del tracker, in caso di smarrimento.

Ancora, se l’oggetto è perso, il tuo AirTag è in grado di collegarsi agli iPhone che passano vicino inviando informazioni utili sulla sua posizione, che viene quindi aggiornata sul tuo smartphone e ti permetterà di ritrovarlo più facilmente.

Non perdere l’occasione di portare a casa l’eccezionale trovatutto – quello originale Apple – a gran prezzo da Amazon. Completa adesso l’ordine per averlo a 29€ appena invece di 39€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà certamente pochissimo.

