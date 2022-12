AirTag: ora potremo sapere quali sono le novità presenti negli update

Dopo tante richieste, finalmente Apple ha ascoltato i suoi utenti. Ora scopriamo che l’azienda rilascia il logo delle modifiche che arrivano con gli update del firmware di AirTag.

Di fatto, finora, ad ogni aggiornamento, non conoscevamo mai le reali novità che comportava il download del software; basti pensare che ad oggi, a novembre, la società ha lanciato due update per il suo tracker GPS e infatti, per questi due ha appena comunicato il registro delle novità.

Come si evince dall’articolo di supporto emerso sul sito dell’azienda, vediamo che la versione 2.0.24 del 10 novembre consente ai proprietari di iPhone di rilevare l’AirTag con Precision Finding, la nuova feature annunciata ad inizio anno che serve per impedire i casi di stalking. Infatti, quando un tracker si muove con l’utente, una persona può usare la ricerca di pressione combinata con un suono per trovare o disabilitare lo stesso. Questa misura dovrebbe prevenire gli usi criminali che un malintenzionato potrebbe compiere.

Inoltre, per l’aggiornamento del firmware 2.0.36 invece, quello del 12 dicembre, l’azienda dichiara di aver risolto un problema presente nell’accelerometro dell’AirTag che ne impediva il corretto funzionamento in alcuni casi.

Ma come si aggiorna un AirTag?

Bene: a questa domanda non c’è una risposta unica e sola; purtroppo il tracker si aggiorna in automatico quando si trova nel raggio di un iPhone. Inoltre gli update per questo accessorio non arrivano mai tutti insieme ma vengono scaglionati in più fasi. Ad ogni modo, gli utenti possono controllare la versione del firmware andando nella sezione apposita presente nell’app Dov’è (Find My) e pigiando sul nome dell’AirTag.

