AirTag: ne compri tre, ne ricevi quattro (meno di 90€)

Oggi vogliamo segnalarvi un offerta davvero incredibile; su Amazon, nonostante non siano ancora i frame base, stiamo scoprendo offerte e promozioni che ci stanno davvero facendo. Non parliamo di classici sconti che possono vedere tutti i giorni ma dei prezzi da fuoriclasse senza se e senza ma. Per esempio, la confezione da quattro di AirTag si porta a casa a 90 € (89,90€, per la precisione). Questo è uno sconto davvero elevato che mi farà risparmiare il 24% sul costo originale. Praticamente mi pagate tre ma ne ricevete quattro.

AirTag, che passione: quattro al prezzo di tre

Per chi non conoscesse questi accessori, vogliamo a segnalarvi che si tratta di Tracker GPS Bluetooth realizzati da Apple, che sfruttano la tecnologia proprietaria Ultra Wideband. Questi, inseriti in uno zaino, attaccati al mazzo di chiavi, posti dentro il sellino della moto, funzionano da localizzatore, così saprete sempre dove sono i vostri gadget o veicoli. La tecnologia inserita dalla mela è rivoluzionaria.

Potete tenere d’occhio e ritrovare le vostre cose grazie all’applicazione “dove”, la stessa che utilizzate per localizzare i vostri iPhone, iPad, Mac.

La configurazione di questi gadget e immediata; basta un tap e si collegano direttamente al vostro iPhone. Inoltre, per ritrovare un gadget, vi basterà farli suonare mediante Siri o dall’applicazione, come detto. Lo speaker interno e metterà un suono: comodo è poco.

Poi, basta localizzare l’iPad anche quando è lontano grazie a centinaia di migliaia di device di Apple, che sono tutti collegati al mondo mediante la tecnologia find my. Non dovete tenere neanche l’acqua o la pioggia, perché sono certificati IP67.

Insomma, la confezione a meno di 90 €, 89,90€ per la precisione, è un affare da non lasciarsi sfuggire.

Come si suol dire, l’AirTag è indispensabile, ma si spera sempre di non dover domani utilizzare

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.