AirTag in più? Mettilo nel portafogli o nella borsa con 8€ su Amazon

Se hai un AirTag a portata di mano e non sai che fartene, metti subito in sicurezza il tuo portafogli grazie a questo accessorio che ti permette di averlo sempre con te e che occupa il minimo spazio.lo infili letteralmente nella tasca dei documenti e stai sicuro che non potrai più perdere di vista il tuo oggetto più prezioso.

Su Amazon spendi veramente poco perché te ne porti ben due a casa con soli 8,99 € se completi l’acquisto proprio ora.

Delle spedizioni non ti preoccupare poiché con i servizi Prime attivi, sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

AirTag nel portafogli, non potrai più perderlo di vista

questo accessorio che ti permette di tenere il tuo AirTag nel portafogli è un’aggiunta spaziale. Se infatti hai approfittato delle promozioni e ti sei portato a casa qualche prodotto Apple in più del previsto, non lo tenere nel cassetto ma sfruttalo a dovere.

Come ti dicevo, l’acquisto che compi oggi su Amazon ti mette a portata di mano due pezzi totalmente in pelle quindi non solo sono funzionali ma anche belli a vedersi. In modo particolare uno è in colorazione nera mentre l’altro è in colorazione blu scuro.

Realizzate per avere le dimensioni di una carta di pagamento, in realtà puoi utilizzarle anche al di fuori del tuo portafogli dal momento che puoi infilarle in uno zaino o in qualunque altro oggetto di valore come una borsa senza però mai perdere di vista il tuo dispositivo intelligente.

Un acquisto semplice ma utile sotto tutti i punti di vista. Collegati ora su Amazon e acquista i tuoi due porta AirTag con soli 8,99 € è in appena un Click.le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi prima attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.