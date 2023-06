AirTag: il gadget indispensabile oggi lo paghi POCHISSIMO (solo 33€ su Amazon)

L’AirTag di Apple è un dispositivo intelligente che ti permette di tracciare e ritrovare i tuoi oggetti importanti in modo facile ed efficiente. Con un prezzo speciale di soli 33,00€ su Amazon, invece di 39,00€, questa offerta rappresenta un’opportunità da cogliere al volo per proteggere i tuoi oggetti di valore.

AirTag: il gadget che devi avere se hai un iPhone

Questo tracker di ultima generazione utilizza la tecnologia Bluetooth per connettersi al tuo iPhone e aiutarti a localizzare i tuoi oggetti smarriti. Con la precisione della tecnologia a corto raggio di Apple, puoi individuare facilmente gli oggetti connessi all’AirTag tramite l’app “Find My” sul tuo iPhone. Che tu abbia smarrito le chiavi di casa, la borsa o il portafoglio, l’AirTag ti aiuterà a trovarli rapidamente e senza stress. Non di meno, invia notifiche di posizione quando ti allontani dai tuoi oggetti. In questo modo, se dimentichi un oggetto collegato a questo prodotto, riceverai un avviso sul tuo telefono per ricordarti di tornare indietro e recuperarlo.

Inoltre, è integrato perfettamente nell’ecosistema Apple. Puoi visualizzare la posizione dei tuoi oggetti sulla mappa dell’app “Trova” su tutti i tuoi dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad e Mac. Puoi anche chiedere al tuo assistente virtuale di trovare gli oggetti connessi semplicemente usando la voce.

È anche bellissimo: ha un design compatto e minimalista, che si adatta facilmente a qualsiasi oggetto tu voglia proteggere. Con una finitura lucida e una costruzione resistente, è progettato per durare nel tempo e resistere all’usura quotidiana. Puoi attaccarlo alle chiavi, alla borsa, al portafoglio o a qualsiasi altro oggetto che desideri proteggere.

Sotto la scocca c’è una batteria sostituibile che dura fino a un anno. Questo significa che sarai in grado di usare l’AirTag senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, riceverai una notifica sul tuo iPhone quando la batteria sarà scarica, così da poterla sostituire con semplicità. Acquistalo subito a soli 33,00€ su Amazon: è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.