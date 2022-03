AirPods sporchi? Il kit di pulizia è una GENIALATA da provare (9€)

Se gli AirPods sono sporchi, non sono solo brutti da vedere, possono anche portare infezioni. I nostri amati auricolari TWS vengono inseriti ripetutamente nelle orecchie ed è bene pertanto che siano molto puliti. Farlo non è semplice, ma per fortuna ci sono in commercio kit di pulizia come quello che ho scovato in sconto, pronti a garantirti un ottimo risultato in pochissimi minuti.

Dotato di tutto quello che serve per pulire le cuffiette e il case di ricarica, è progettato per essere utilizzato diverse volte e quindi non è monouso. Se consideri il prezzo su Amazon, si tratta decisamente di un utile e interessante investimento. Puoi portarlo a casa a 9,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

AirPods sempre in ordine con questo kit di pulizia

Un prodotto 3 in 1, che ha tutto quello che serve per operare una manutenzione completa del wearable. La spugna morbida, ad esempio, è perfetta per eliminare la polvere dal case di ricarica.

La spugna ad alta densità invece è progettata per eliminare lo sporco annidato sul foro di uscita del suono, cioè quella parte delle cuffiette che va a diretto contatto con l'orecchio. Per finire, la punta in metallo è utile per eliminare in modo certosino lo sporco annidato in fori e angoli.

Super semplice da utilizzare, ci vorrà poco a capirne il funzionamento e potrai garantirti sempre degli AirPods puliti e piacevoli da indossare. Con le promozioni attualmente in corso su Amazon, questo ottimo kit di pulizia puoi portarlo a casa a 9,99€ appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.