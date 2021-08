Le AirPods Pro si trovano in offerta su Amazon a 189,90€, con uno sconto del 32% che corrisponde a quasi 90 euro risparmiati rispetto al prezzo solito.

Rispetto alla variante classica, questo modello propone un design in-ear con gommini intercambiabili, per offrire il massimo comfort e un'ottima qualità sonora.

Il design allungato delle TWS permette al microfono di essere più vicino alla bocca, offrendo un'ottima qualità audio in uscita durante telefonate e videochiamate. Lungo il profilo degli auricolari è presente un sensore di pressione, tramite il quale puoi comandare la riproduzione musicale, rispondere alle telefonate o richiamare Siri.

Non manca un sistema di Active Noise Cancelling (ANC), i rumori esterni vengono analizzati e viene generata una frequenza inversa che li attutisce quasi del tutto. È una tecnologia fondamentale per viaggiare in treno o aereo annullando il frastuono esterno, indispensaabile per ascoltare della musica o lavorare nel massimo silenzio.

Oggi è possibile acqustare le AirPods Pro di Apple in offerta su Amazon a 189,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica