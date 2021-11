AirPods Pro: il Black Friday sembra già iniziato

Le wearable di Apple sono tra le migliori sul mercato. E' indiscutibile affermare che in ogni caso non sono alla portata di tutti. Infatti i modelli più avanzati hanno dei prezzi elevati, ma a quanto pare Amazon è in vena di iniziare il Black Friday molto prima del dovuto! In promozione, infatti, trovi gli AirPods Pro a soli 231,99€. Il ribasso del 17% è da prendere al volo considerato che ti fa risparmiare quasi cinquanta euro sul prezzo di listino, il che non è affatto male!

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia e in più, se vuoi, paghi con finanziamento a Tasso Zero. Cosa stai aspettando?

AirPods Pro: il modello 2021 è in promozione

Le AirPods Pro sono delle wearable veramente eccezionali. Si adattano al tuo orecchio in modo superbo consentendoti di utilizzarle non solo per ore e ore senza mai provare fastidio ma di fare affidamento altresì su un sistema stabile e che ti permette di fare di tutto e di più!

Rispetto ai modelli precedenti, l'innovazione si vede e come. Al loro interno contano un audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa per consentire all'auricolare di erogare un suono più che tridimensionale. In più è presente la cancellazione attiva del rumore che se vuoi disattivi ma che ti torna super utile in fase di chiamata.

Con il sensore di pressione, poi, controlli la riproduzione dei contenuti con appena un tap ed hai tutto a portata di dito.

Come ti suggerivo le puoi utilizzare in qualunque ambito dal momento che sono resistenti anche ad acqua e sudore e la loro batteria dura per ore e ore.

Non ne approfitti allora? Acquista subito le tue AirPods Pro su Amazon a soli 231,99€. Le ordini e le ricevi a casa in men che non si dica.