AirPods Pro con MagSafe in sconto a 194€ su Amazon: ASSURDO

Gli AirPods Pro, soprattutto quelli con supporto alla ricarica con MagSafe, sono in gran sconto su Amazon a 194€ circa appena. Un paio di auricolari TWS che non ha bisogno di descrizioni: il top della qualità e delle performance, adesso a prezzo più basso che mai.

Un'occasione da non perdere: completa l'ordine al volo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

AirPods Pro con MagSafe: irrinunciabile occasione su Amazon

La naturale estensione di tuoi prodotti Apple, perfetti per qualsiasi tipologia di orecchio. Super comodi, stabili e con un design in ear che li tiene ben saldi anche durante lo sport.

Il sensore di pressione, per gestire musica, telefonate e cancellazione attiva del rumore, ti farà dimenticare qualcosa sistema basato sul tocco. Basta pizzicare le cuffiette per ottenere quello che ti serve: non sbaglia un colpo.

Eccellente il suono in ascolto musicale e impressionante la qualità delle chiamate. La migliore esperienza durante una telefonata te la regalerà questo wearable: ne sono certo perché, ti confesso un segreto, io ce li ho. Ho la versione senza il supporto al MagSafe però, che in realtà è una gran bella comodità. Già, perché la ricarica è super veloce, puoi appoggiare il case e in pochissimo tempo sarà di nuovo pronto all'uso.

In alternativa, riamane comunque disponibile la possibilità di effettuare la ricarica tramite cavo o tramite sistemi wireless “classica”. Gli AirPods Pro non sono auricolari TWS come gli altri. Se possiedi prodotti della mela morsicata, sono senz'altro il dispositivo da scegliere. Se poi il prezzo è scontato così tanto, allora la scelta è d'obbligo: completa l'ordine al volo da Amazon per averli a 194€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.