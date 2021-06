Non un paio di auricolari true wireless qualsiasi. Se hai aperto questo articolo è perché conosci bene gli AirPods Pro. Sai benissimo di che prodotto si tratta e sei conscio che – uno sconto di quasi 100€ – non è per niente una consuetudine, quando si tratta di prodotti Apple.

Non a caso lo store eBay che ha pubblicato l'offerta ne ha già venduti moltissimi e sta cedendo gli ultimi pezzi: 184€, con spedizioni rapide e gratis, è un prezzo eccezionale.

AirPods Pro: lo sconto è folle

Com'è il loro design? Banalmente si tratta dell'estetica che ha fatto scuola, ispirando decine di altri produttori, che hanno concepito prodotti molto simili sotto il punto di vista fisico. Sopratutto, a renderli comodissimi è l'architettura in ear (cioè con le cuffiette ben infilate nell'orecchio) abbinata a uno stelo che non è troppo lungo.

Di cosa sono capaci, lo sai fino in fondo? Sai che la qualità audio è talmente immersiva da sembrare surreale, grazie anche alla cancellazione attiva del rumore? Sai che le chiamate sono impressionanti? L'interlocutore ti sente come se avessi il telefono attaccato all'orecchio.

E l'autonomia energetica? Eccezionale, soprattutto perché affiancata dal doppio sistema di ricarica: a cavo e senza fili. I comandi touch? Super intuitivi perché le cuffiette le pizzichi, non devi battere sulla superficie, cercando il posto giusto per aprire o chiudere una chiamata.

Cosa rende possibile tutto questo? Il potentissimo chip a bordo degli AirPods Pro: l'Apple H1. Il momento di fare l'affare al quale puntavi da tempo è arrivato: risparmi quasi 100€ (95€ per l'esattezza) e finalmente porti a casa i migliori auricolari TWS che puoi desiderare, soprattutto se possiedi un iPhone. Le spedizioni sono rapide e gratis!

L'eccellente promozione presente su eBay ha solo un difetto: i pezzi ancora disponibili sono molto pochi. Ti è piaciuto questo affare? Ne cerchi altri? Allora unisciti all'enorme community di cacciatori di offerte presente sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

