AirPods Pro (2023): MINIMO STORICO su Amazon (meno di 204€)

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo e avete un iPhone non potete non prendere in considerazione gli AirPods Pro (2023) che, grazie alle offerte folli di Amazon, costano soltanto 203,20€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspettate a prenderli adesso? Costano pochissimo ma offrono tanto. Sono al minimo storico quindi non lasciateveli sfuggire: a questa cifra sono imperdibili. Con Amazon Prime avrete accesso a tanti vantaggi esclusivi: c’è la consegna celere anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di farli tuoi anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

C’è la garanzia di un anno con il costruttore valida in tutti gli Apple Store, ma c’è anche quella di due anni con il rivenditore, attiva via chat o via telefono, tramite il supporto logistico. Cosa aspettate a comrparli? Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati. C’è il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto. Correte a prenderli adesso.

Gli AirPods Pro (2023) vantano una qualità acustica degna di nota; sono dotati di morbidi cuscinetti in silicone disponibili in quattro taglie differenti (XS, S, M e L), godono della cancellazione attiva del rumore e presentano perfino la modalità trasparenza. Hanno i comandi touch sugli steli e dispongono di un’autonomia degna di nota. Si ricaricano rapidamente con la USB Type-C, via wireless o mediante MagSafe. Volendo si possono anche ricaricare mediante l’adattatore dell’Apple Watch.

Gli AirPods Pro (2023) costano solo 203,20€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderli adesso, sono i migliori auricolari TWS da prendere adesso; non lasciateveli sfuggire. Presentano caratteristiche degne di nota e sono piccoli e leggeri: a questa cifra sono incredibili.