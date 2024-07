AirPods Pro (2023): gli auricolari TOP da comprare oggi su Amazon

Se siete alla ricerca di nuovi auricolari top di gamma e li volete di Apple, non potete non prendere in considerazione gli AirPods Pro (2023) che su Amazon li porterete a casa al prezzo speciale di soli 224,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fate presto e non pensateci troppo, a questa cifra sono da prendere immediatamente. Cosa aspettate? Il modello in questione c’è la custodia di ricarica wireless che offre anche il supporto alla tecnologia MagSafe. Con Amazon Prime avrete accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e potrete perfino usufruire della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Non di meno c’è la possibilità di beneficiare del pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Gli AirPods Pro (2023) sono auricolari TWS davvero eccellenti che possono fare qualsiasi cosa; sono dotati di gommini in-ear in silicone, vengono proposti con una custodia wireless dotata di tecnologia MagSafe che sfrutta, fra le altre cose, anche la ricarica USB Type-C. Volendo si può anche ricaricare mediante l’adattatore dell’Apple Watch. L’autonomia è pazzesca con una singola carica: si può quindi sfruttare la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza a seconda del vostro modus operandi. Non di meno, fra le altre cose, c’è la possibilità di beneficiare di altre features di punta derivate dalla tecnologia di Apple. La qualità acustica complessiva è eccellente così come le tante funzionalità di cui sono dotate le cuffiette Bluetooth di ultima generazione.

Come detto, gli AirPods Pro (2023) sono auricolari eccezionali, leggeri, versatili, potenti come pochi altri al mondo: vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo speciale di 224,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie alle offerte di Amazon.