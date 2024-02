AirPods Pro (2023) con USB Type-C: prezzo WOW di soli 239€ su Amazon

Gli AirPods Pro (2023) sono auricolari True Wireless Stereo veramente eccellenti; dispongono di funzionalità top e hanno un design minimal ed elegante con tante features di punta al seguito. Pensate che il modello in questione ha la custodia di ricarica con la porta USB Type-C quindi questo implica che potrete ricaricarla anche con il classico cavo con cui caricate l’iPhone o qualsiasi altro dispositivo tech di nuova generazione. Fra le altre cose, in confezione troverete ben quattro gommini in-ear in silicone differenti per taglia; abbiamo la XS, la S, la M e la L. In ultima istanza, segnaliamo che costano pochissimo su Amazon; sono in super sconto al prezzo speciale di soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: cosa aspettate? Correte a prenderli adesso.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Gli AirPods Pro (2023) dispongono della cancellazione attiva del rumore di nuova generazione che vi isolerà completamente dai rumori esterni (usatela sempre con attenzione, mai quando siete in giro o alla guida); altresì avrete la possibilità di adoperare la modalità trasparenza che vi consentirà comunque di ascoltare il resto del mondo mentre siete immersi nella vostra musica, nelle vostre telefonate o nei podcast. La batteria dura tantissimo e, come detto in calce, con la custodia di ricarica avrete tantissime ore aggiuntive di autonomia. Il case si può ricaricare via MagSafe, mediante un adattatore wireless, sfruttando la USB Type-C o, perché no, anche con il caricatore dell’Apple Watch.

Gli AirPods Pro (2023) vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo speciale di soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; costano poco ma offrono davvero tanto. Si trovano al loro minimo storico e c’è anche la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e, volendo, si ha accesso alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

