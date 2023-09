AirPods Pro (2023) con Type-C: disponibili e già IN SCONTO su Amazon

Durante il keynote “Wonderlust” tenutosi il 12 settembre scorso, Apple ha svelato la nuova line-up di iPhone 15; i dispositivi sono apparsi, sin da subito, rivoluzionari perché introducevano tantissime novità fuori e dentro la scocca. Non di meno, ha annunciato la Series 9 di Apple Watch e la seconda generazione del Watch Ultra. Un po’ in sordina però, ha anche svelato la nuova custodia di ricarica con porta USB Type-C degli auricolari di punta dell’azienda, gli AirPods Pro. Questo modello incredibile oggi è disponibile su Amazon ma è già in sconto al prezzo sensazionale di 271,00€; certo, il risparmio è piccolo, ma per un prodotto uscito da poco sul mercato, questa è un’ottima notizia.

AirPods Pro (2023): i migliori auricolari del momento

Se siete interessati/e ad acquistare questi auricolari True Wireless Stereo, sappiate che arrivano su Amazon con una serie di vantaggi esclusivi. In primo luogo, c’è la consegna celere e gratuita, oltre che garantita. Si può anche far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano; non di meno, si avrà diritto al reso gratuito (in caso di gravi problematiche o in caso di ripensamento) entro un mese dall’acquisto. Ma non finisce qui: Amazon vi darà la possibilità di dilazionare l’importo complessivo di questi auricolari sfruttando il servizio esterno di CreditLine di Cofidis o il sistema interno al portale (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Questi AirPods Pro (2023) presentano le medesime features del modello con porta Lightning; troviamo la cancellazione adattiva del rumore, quella attiva, la modalità trasparenza, supportano l’audio spaziale, ma non solo. Sono resistenti all’acqua e alla polvere, hanno un’ottima autonomia con una singola carica e si ricaricano sfruttando la wireless charging, la porta USB Type-C o la MagSafe technology. A soli 271,00€ non potete lasciarveli sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.