AirPods Pro si aggiornano: è il momento PERFETTO per comprarli

In queste ore Apple ha appena rilasciato un nuovo firmware (6A305) per i suoi auricolari di fascia alta, gli AirPods Pro. Il software è disponibile sia per il modello con custodia Lightning che per quello con case avente la USB Type-C. Curiosamente però, non sembra essere compatibile con il modello di prima generazione (quello uscito nel 2019, per intenderci).

AirPods Pro: cosa cambia con il nuovo aggiornamento?

Come sempre, il colosso di Cupertino non rilascia informazioni inerenti le nuove funzionalità incluse nel firmware degli AirPods, quindi non ci è dato sapere quali saranno le caratteristiche in arrivo. Sappiamo che con iOS 17, l’azienda ha inserito l’audio adattivo, il volume personalizzato e molte altre cose, ma questo minor update potrebbe comprendere solo piccoli miglioramenti al sistema.

Inoltre non ci sono istruzioni chiare e precise su come aggiornare il firmware degli AirPods; sappiamo che si scarica e installa in automatico mentre gli auricolari sono collegati ad un device iOS sotto la medesima rete Wi-Fi. Occorre anche che siano inseriti nella custodia di alimentazione e che siano collegati alla corrente.

Ad ogni modo, per controllare il numero di modello del software, vi basterà andare nelle impostazioni, cliccare nella sezione “generali”, pigiare su “informazioni” e infine su “AirPods”; adesso dovrete solo leggere la descrizione per capire qual è la versione installata a bordo delle cuffiette.

