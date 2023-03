AirPods Pro (2022): sconto immediato del 18% su Amazon

Se state cercando un paio di auricolari TWS di ultima generazione di Apple, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo degli AirPods Pro (2022), un modello incredibile che vanta caratteristiche tecniche ed estetiche ineccepibili e che si porta a casa oggi con un prezzo veramente speciale: solo 244,00€ al posto di 299,00€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata. In pochissimi giorni questo prodotto arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì sarà possibile farsi recapitare questo pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

AirPods Pro (2022): impossibile non prenderli a questo prezzo

Non dimenticate che avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. In alternativa, per il primo anno, potrete usufruire del supporto tecnico-logistico del costruttore, valida in tutti gli Apple Store del pianeta e ulteriormente espandibile con AppleCare.

Come non citare poi la possibilità di dilazionare l’importo del wearable in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. C’è poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Gli AirPods Pro (2022) sono gli auricolari premium più incredibili che vi siano; costano tanto, è vero, ma offrono caratteristiche di alto livello che non troviamo facilmente nella concorrenza. Se avete un iPhone, loro rappresentano la migliore scelta che voi possiate fare. Segnaliamo la presenza del supporto all’audio spaziale, della cancellazione attiva del rumore, della modalità trasparenza e della certificazione contro sudore, acqua e polvere.

Il risparmio del 18% è davvero alto per un prodotto di Apple uscito sul mercato da pochissimi mesi; approfittatene prima che sia troppo tardi o prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. A 244,00€ sono da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.