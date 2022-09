AirPods Pro (2022): OGGI è il gran giorno, acquistatele ORA

Ci siamo: qualche fortunato cliente è già entrato in possesso dei nuovi auricolari AirPods Pro di seconda generazione. Oggi ci vediamo un breve video di unboxing e vi ricordiamo che fra poche ore questo prodotto sarà acquistabile ovunque, da Amazon ai principali negozi di elettronica.

I nuovi auricolari stanno arrivando in queste ore a casa dei primi acquirenti ma da oggi, venerdì 23 settembre, sarà possibile acquistarli in qualsiasi store. Diamo ora uno sguardo approfondito a questo wearable grazie al video in questione.

AirPods Pro (2022): le caratteristiche

Durante il keynote del 7 settembre, Apple ha già mostrato gli AirPods Pro in funzione. Abbiamo avuto un piccolo assaggio delle nuove features da quell’evento ma oggi possiamo vedere cosa c’è nella confezione grazie ad un video hands-on di unboxing. Nella scatola troveremo gli AirPods pro 2, la custodia di ricarica con speaker per il supporto all’opzione Find My, un passante per il cordino, i gommini in quattro dimensioni (XS, S, M, L) il cavo Lightning-USB C e qualche documento.

Apple ha dichiarato che i nuovi gommini (acquistabili per 7,99 dollari) sono disponibili ma non sono compatibili con il vecchio modello. In realtà, chi ha avuto modo di provare le cuffiette, ha garantito il contrario.

I nuovi AirPods premium godono di una maggiore autonomia, permettono di gestire il volume direttamente dallo stelo e costano 299,00€ qui da noi in Italia.

Comprare i nuovi AirPods Pro: è una mossa giusta?

Sicuramente i nuovi auricolari saranno eccellenti, ma sono anche cari. Come detto, circa 300€ possono essere tantini per molti di noi; ecco che quindi, comprare il vecchio modello può rivelarsi come una mossa intelligente e sensata, anche perché è ancora validissimo. AirPods Pro (2021) con custodia di ricarica MagSafe è il prodotto della giornata: su Amazon lo portate a casa a 217,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

