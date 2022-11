AirPods Pro (2022): il Bluetooth è migliorato notevolmente

Dagli ultimi test effettuati in merito ai nuovissimi auricolari TWS di Apple, gli AirPods Pro (2022), scopriamo che il gadget dispone di un miglioramento significativo del modulo Bluetooth. Questo infatti ora riesce ad avere una latenza più elevata.

Andiamo con ordine: gli AirPods Pro (2022) vantano una serie di miglioramenti sostanziali rispetto ai predecessori. Il merito delle novità è da ricercare sicuramente nel chipset Apple H2 che gode di maggiori performance tecniche. I test eseguiti da Stephen Coyle, un musicista e sviluppatore di software, mostrano un inedito vantaggio prodotto da questo elemento: la latenza più elevata. Intanto vi segnaliamo che il gadget si trova su Amazon leggermente in sconto, a soli 298,62€ con spese di spedizione gratuite.

AirPods Pro (2022): scopriamo cosa si cela dietro il chip H2

Sappiamo tutti che il Bluetooth ha sempre avuto un’unica grande pecca: la latenza. Per chi non sapesse di cosa parliamo, è il tempo che c’è fra il momento in cui si effettua un suono dal dispositivo e il momento in cui il medesimo suono viene riprodotto negli auricolari. Per il video non è un problema perché bene o male, non ci si fa praticamente mai caso (parliamo di nanosecondi). È più imbarazzante quando si ha a che fare con i suoni cosiddetti “imprevedibili”: notifiche, click, editing audio e non solo.

Già il primo modello di AirPods Pro vantava un miglioramento in questo senso, ora con il nuovo invece, Apple si è spinta ancora più un là. Ecco le parole di Coyle in merito:

“Ho mantenuto per lo più la stessa metodologia di test di prima; collego AirPods a un iPad Pro e tocco lo schermo con una Apple Pencil. Uso un registratore audio per catturare il suono dei tocchi fisici e l’audio risultante, quindi misurare il tempo che intercorre tra questi suoni. Una differenza rispetto ai test precedenti è che ho deciso di misurare solo la latenza dei clic della tastiera.”

Ha realizzato una tabella che potete vedere voi stessi in cui mostra come l’azienda di Cupertino ha migliorato la latenza del Bluetooth nei suoi gadget attraverso gli anni.

Si legge che gli AirPods Pro del 2022 “si comportano circa 40 ms meglio dei loro predecessori, con una latenza media di 126 ms rispetto ai 167 ms dell’originale“. Infine, aggiunge:

Forse un punto più interessante da notare è che gli AirPods Pro di seconda generazione hanno prestazioni peggiori di soli 43 ms rispetto agli altoparlanti integrati (a 83 ms). Ciò suggerisce che fino a due terzi del tempo che intercorre tra il toccare lo schermo e l’udire un rumore si verifica prima che i dati Bluetooth lascino il dispositivo. C’è troppa latenza perché il feedback audio sia scattante e reattivo con AirPods Pro 2.

Insomma, un bell’upgrade per un wearable di successo. Certo, 300€ (298,62€, per la precisione) non sono pochi per un paio di auricolari TWS ma il costo è giustificato dall’elevata qualità del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.