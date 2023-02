AirPods Pro (2022): gli auricolari più performanti in SUPER sconto

Se hai un iPhone non puoi non avere un paio di auricolari True Wireless Stereo; nello specifico, oggi vogliamo consigliarti i vendutissimi e apprezzatissimi AirPods Pro (2022) di seconda generazione. Stiamo parlando di un gadget semplicemente unico nel suo genere che, grazie agli sconti pazzi di Amazon, si può portare a casa all’incredibile prezzo di soli 257,00€ con spese di spedizione incluse.

AirPods Pro (2022): a questo prezzo non puoi ignorarli

La consegna è celere; di fatto, se ordini oggi AirPods Pro (2022), li riceverai entro il 4 febbraio 2022 senza dover sborsare un singolo centesimo in più. Ci sono altri vantaggi se li comprerai da Amazon: come non segnalare la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito? Non di meno, avrai due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì c’è la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo e ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+ (a pagamento). Infine, c’è il reso gratuito entro un mese.

Gli AirPods Pro (2022) godono di tantissime caratteristiche all’avanguardia; fra queste dobbiamo assolutamente citare la cancellazione attiva del rumore che tende ad eliminare il brusio di sottofondo, ma non solo. Vi è poi la modalità “trasparenza”, ottima se stai facendo una passeggiata nel traffico, perché non ti isola troppo e ti consente di sentire i rumori ambientali esterni. La prima te la consigliamo soprattutto quando ti trovi sui mezzi pubblici: treno, aereo e così via.

Queste cuffiette Bluetooth presentano poi il supporto all’audio spaziale dinamico che viene personalizzato con il rilevamento dinamico per la testa, così da creare un sound tridimensionale. Dulcis in fundo, vi sono i cuscinetti disponibili in quattro taglie: XS, S, M e L.

Con il controllo touch presente sullo stelo potrai regolare il volume dei brani, delle canzoni, dell’audio in chiamata, e molto altro ancora. Come non citare la resistenza al sudore e all’acqua. Ottima la custodia che assicura ore e ore di autonomia e che si ricarica mediante MagSafe, via wireless o con il cavo Lightning. A 257,00€ non potrai lasciarteli sfuggire, ma non attendere troppo, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare presto.

