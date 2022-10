AirPods Pro (2022): gli auricolari hanno una batteria più capiente

Sembra che le batterie dei nuovi auricolari AirPods Pro (2022) siano più grandi del 15%; tuttavia, la custodia di ricarica vede pochi miglioramenti sotto la scocca. Come sono riusciti ad avere degli accumulatori più generosi? Semplice, l’azienda ha utilizzato pacchi batterie più grandi, come si evince anche dai documenti normativi emersi in rete.

AirPods Pro (2022): un focus sulla batteria

Torniamo indietro nel tepo: il nuovo modello di AirPods Pro (2022), annunciato poche settimane or sono e arrivato sul mercato da pochi giorni, introduce parecchi miglioramenti. Fra questi, troviamo un’autonomia migliorata di 1 ora e mezzo con cancellazione attiva del rumore, grazie ad un sistema molto particolare. In realtà, vediamo che, semplicemente, la società ha inserito batterie più capienti.

A dirlo, ci hanno pensato gli elenchi all’interno del portale della 3C individuati dal sito di MySmartPrice; gli auricolari infatti, presentano una batteria da 49,7 mAh con un aumento del 15% rispetto a quella da 43,24 mAh del modello di prima generazione.

Non di meno, la custodia di ricarica MagSafe delle AirPods Pro (2022) presenta una capacità di 523 mAh; in questo caso, l’aumento è stato solo di 4 mAh rispetto al passato. In totale adsso abbiamo sei ore di autonomia, per un totale di 30 complessive con cancellazione attiva del rumore abilitata. Unitamente a ciò, abbiamo visto la modalità “trasparenza adattiva”, un chip Apple H2, un sensore per il rilevamento della pelle di nuova generazione e non solo: tutto questo ha permesso all’azienda di migliorare l’autonomia delle cuffiette.

Se desiderate fare un buon affare e non volete l’ultimo modello, noi vi consigliamo gli AirPods Pro del 2021 con custodia di ricarica MagSafe. Li trovate su Amazon a 214,00€ con spese di spedizione incluse. C’è un anno di garanzia di Apple e ben due con Amazon stessa; inoltre, il supporto tecnico è eccezionale. Gli assistenti sono pronti ad aiutarvi tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 a mezzanotte.

