AirPods Pro 2: ci sono problemi con la connessione ai device

Sembra che ci siano sporadici problemi con i nuovissimi AirPods Pro di Apple di seconda generazione. Alcuni utenti infatti, stanno segnalando svariati bug con la connessione interna dei gadget. Riportano infatti che, delle volte, questi si disconnettono automaticamente durante l’ascolto della musica o la riproduzione di un video.

AirPods Pro (2022): che succede?

I vari report che sottolineano questo problema sono presenti su tanti forum di tecnologia; per esempio, MacRumors riporta molte segnalazioni in merito. Il bug pare che sia correlato ai nuovi AirPods Pro (2022) quando questi sono connessi ad un iPhone o un iPad in modo del tutto casuale. Non c’è nulla di particolare che causi questa criticità e ad oggi non sembra esserci una soluzione. Sicuramente sarà un bug del software, quindi non disperate. Basterà attendere un update risolutivo. Ecco un paio di rapporti dal web:

Il mio continua a disconnettersi dal mio iPhone in modo casuale durante il giorno. Inoltre a volte mostra che sono collegati ma il suono non arriva, quindi dovrò ricollegarli. Spero che questo sia solo un problema di software. Anche io ho problemi di connessione. Simile ad altri, a volte viene mostrato collegato al mio iPhone nelle impostazioni ma non c’è audio riprodotto tramite AirPods solo tramite iPhone e gli AirPods non vengono visualizzati nell’ombra a discesa.

Se facciamo un attimo un passo indietro, ricordiamo che anche con gli AirPods Pro del 2019 ci sono stati segnalati guasti simili in passato. Molti utenti, frustrati dalla situazione, hanno abbandonato questa categoria di device in favore di altri prodotti.

Per fortuna, sono pochi i clienti che si lamentano di questo paio di cuffiette Bluetooth; sono infatti eccellenti sotto tutti i punti di vista, ma potrebbero esserci dei difetti software facilmente risolvibili con un aggiornamento. Vi invitiamo solo a controllare la versione del firmware: controllate che sia la 5A377.

Se volete comprare i nuovi auricolari, vi segnaliamo che questi sono disponibili su Amazon per 299,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.