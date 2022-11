AirPods Pro (2022): ecco come fare per prenderli al miglior prezzo su Amazon

Nel corso dell’ultimo keynote tenutosi a settembre, Apple ha svelato i nuovi auricolari TWS premium di fascia alta. Si chiamano AirPods Pro (2022) e sono semplicemente fantastici. Esteticamente richiamano moltissimo il modello di prima generazione (si può dire che sono indistinguibili), ma hanno dei sensori nuovi e delle funzionalità innovative che fanno tutta la differenza del mondo.

In questi mesi stiano assistendo ad una carenza di semiconduttori e componenti, motivo per cui non è facile trovare facilmente le cuffiette di Apple disponibili in commercio. Ora sono su Amazon (non sappiamo ancora per quante ore) ma sappiate che sono in sconto a 287,00€, con spese di spedizione gratuite. Il gadget infatti, sarà a casa vostra in pochissimi giorni e voi non dovrete sborsare un singolo centesimo per la consegna.

AirPods Pro (2022): un prodotto eccellente da comprare oggi

Acquistare su Amazon vi sarà diritto ad una serie di vantaggi non da poco; citiamo la consegna gratis, ma anche la possibilità di usufruire della garanzia di Apple di un anno (da un lato) e quella di Amazon per ben due. C’è la possibilità di godere del reso gratuito entro il 31 gennaio 2023 e perfino del pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

AirPods Pro (2022) sono degli auricolari straordinari: dispongono della cancellazione attiva del rumore che tende a ridurre il brusio di fondo che vi è in circolazione, c’è la modalità trasparenza che vi permette di sentire i suoni del mondo circostante, ma ancora. Come non citare l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa, i cuscinetti in comode taglie, i controlli touch sugli steli per la riproduzione della musica, per rispondere alle chiamate e infine segnaliamo che sono resistenti al sudore e all’acqua. In ultima analisi, la custodia si ricarica mediante cavo Lightning, tecnologia wireless e MagSafe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.