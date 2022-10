AirPods Pro (2022) e il fastidioso BUG della batteria "da sostituire"

Sembra che ci sia un fastidioso bug con i nuovi AirPods Pro (2022). Gli auricolari segnalano agli utenti di dover “sostituire presto la batteria”. Ovviamente non c’è alcun guasto tecnico ma è solo un difetto del software. A riportarlo sono diversi portali e forum online.

Questo bug attiva una notifica nel sistema del telefono e mostra l’indicazione riportata di seguito. Si legge (in inglese ma anche nelle altre lingue): “item Battery is Low. Replace the battery on left soon“. Il software segnala il bug all’interno dell’app Trova il mio (find my) nell’iPhone non appena la custodia di ricarica MagSafe o le gemme si scaricano.

AirPods Pro (2022): cosa succede con la batteria?

I nuovi auricolari sono fantastici e hanno molte funzionalità di nuova generazione come la modalità trasparenza adattiva, il nuovo chip H2, una qualità sonora migliorata e non solo. Ricordiamo cher con il chip U1, l’azienda è riuscita ad inserire un elemento che comunica con precisione i livelli degli accumulatori dei TWS in qualsiasi momento. Escludiamo un difetto di natura hardware, ma pensiamo che sia solo un bug del software.

Come detto, le notifiche suggeriscono all’utente di “sostituire la batteria… presto”. Al momento non è possibile cambiare le batterie, perciò è chiaro che si tratta di un guasto solo software. Non preoccupatevi se lo state riscontrando anche voi.

Le notifiche che arrivano sembrano essere simili a quelle che vengono usate quando un AirTag si scarica (o meglio, la sua batteria CR2032 tende ad esaurirsi). Secondo una recente teoria, pare che Apple abbia usato il firmware del tracker GPS per la custodia di ricarica MagSafe… ed ecco spiegate le notifiche simili.

Se cercate i nuovi auricolati, sappiate che sono comunque fantastici. Costano molto, ma valgono ogni centesimo richiesto da Apple: 299,00€ su Amazon. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo dell’articolo.

