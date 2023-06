AirPods Pro (2022): a questo prezzo sono INCREDIBILI (-17% su Amazon)

Se state cercando un paio di cuffiette Bluetooth di nuova generazione e avete già un prodotto di Apple, abbiamo la miglior soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo degli auricolari TWS AirPods Pro (2022), semplicemente incredibili, che si trovano scontati al prezzo speciale di soli 247,89€ al posto di 299,00€. Capite bene che il risparmio – in questo caso – è davvero elevato, pari al 17% sul valore di listino. Mica poco per un gadget arrivato sul mercato da pochissimi mesi e che è dotato delle ultime tecnologie della compagnia. Inutile dirvi che questo è uno dei migliori articoli che si possano comprare oggi in questo frizzante giovedì di offerte su Amazon.

AirPods Pro (2022): il miglior gadget TWS del momento

Fra le altre cose, gli AirPods Pro (2022) vengono venduti e spediti dal noto portale di e-commerce americano e questo implica che godranno della consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si potrà anche farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, avrete accesso al reso gratuito e alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno al sito (anche a tasso zero) o in micropagamenti rateali con Cofidis. Dulcis in fundo, ci sarà un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il rivenditore, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Gli AirPods Pro (2022) hanno una batteria dalla lunga durata che si ricarica con la custodia, la quale – a sua volta- gode della ricarica via cavo Lightning, della wireless charging o della MagSafe Technology. Hanno il supporto all’audio spaziale, la cancellazione attiva del rumore di nuova generazione e una modalità trasparenza perfetta per la giungla urbana. A soli 247,99€ non potete lasciarveli sfuggire.

