AirPods Pro (2022): a questo prezzo non puoi proprio ignorarli

Se state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo di punta e avete un iPhone, non possiamo non consigliarvi gli ottimi AirPods Pro (2022) di ultima generazione. Parliamo di un prodotto più unico che raro, uno dei migliori acquisti che voi possiate fare oggi per la vostra dotazione tech quotidiana.

Un paio di cuffiette Bluetooth vi cambieranno la vita, fidatevi; vi doneranno una libertà nei movimenti quando fate call in giro, durante gli allenamenti in palestra ma non solo, come non l’avete mai provata finora. Niente più fastidiosi cavi, fili che si aggrovigliano nella braccia, che rimangono impigliati un po’ ovunque. Insomma, gli auricolari TWS sono semplicemente perfetti per tutte le operazioni. Quelli di Apple poi, gli AirPods Pro (2022), sono i più costosi ma anche i più performanti, con chicche hardware e software di altissimo rilievo. Oggi li pagate 244,99€ al posto di 299,00€ grazie agli sconti folli di Amazon.

AirPods Pro (2022): un peccato lasciarseli sfuggire

Gli AirPods Pro (2022) sono dei gadget unici nel loro genere; costano tanto, ma consentono di usufruire del supporto all’audio spaziale, godono della cancellazione attiva del rumore di nuova generazione, hanno un’autonomia esagerata, grazie anche alla custodia di ricarica MagSafe di cui sono dotati. In confezione troverete tanti gommini di varie dimensioni (XS, S, M, L) così da far adattare le gemme ai vostri padiglioni auricolari senza il minimo problema.

Vengono spediti e venduti da Amazon, quindi godono di tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna veloce in pochissimi giorni, le spese di spedizione gratuite, la possibilità di effettuare il reso gratis entro un mese dal momento dell’acquisto, ma non solo. Si può perfino dilazionare il pagamento delle cuffiette in comode rate con il servizio esterno al sito di Cofidis o mediante il sistema interno al portale. A 244,99€ non potete lasciarveli sfuggire; acquistate ora gli AirPods Pro (2022) in offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.